Sotheby's bate recorde em leilão A Sotheby's de Nova York teve seu melhor resultado em 268 anos no leilão encerrado na noite de terça-feira, com obras de arte contemporânea feitas após a 2.ª Guerra Mundial. Colecionadores desembolsaram U$ 375 milhões para arrematar quadros de artistas como Andy Warhol, Francis Bacon e Willem de Kooning. Uma tela de Mark Rothko, N.º 1 (Royal Red and Blue), foi vendida por U$ 75 milhões, enquanto um trabalho de Jackson Pollock, Number 4, 1951, foi arrematado por € 40 milhões, superando as estimativas dos leiloeiros. Segundo a Sotheby's, os altos valores mostram que o mercado de arte, prejudicado pela crise econômica, se recuperou. / REUTERS