S.O.S não tem previsão de volta na Globo Entre os vários seriados testados pela Globo no ano passado, o S.O.S Emergência, que esteve entre as ideias mais felizes, com elenco idem, não tem previsão de volta à grade. Feito sob medida para as noites de domingo, com Marisa Orth, Bruno Garcia e um Ney Latorraca que bem poderia ser o personagem Rei Julian, da animação Madagascar, o programa somou audiência e crítica boas. Mas na política da emissora de experimentar novos roteiros, falta lugar para todos. Entre os novos títulos para este ano, Tapas e Beijos, candidato às noites de terça, é o mais cotado. A Globo também deu aval a Bruno Mazzeo para uma 2ª temporada de Junto e Misturado, ainda sem horário definido.