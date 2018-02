Sorria, você está no aplicativo da Yoko Ono

Na década de 1960, Yoko Ono se dispôs a criar um filme que reunisse o rosto sorridente de cada pessoa do mundo. Quase cinco décadas depois, esse projeto ganha vida na forma de aplicativo para iPhone.

O app se chama #smilesfilm, e permite que pessoas do mundo inteiro vejam e postem fotos de rostos sorridentes. Ele é também parte da obra artística dela, com um rodízio de fotos que reflete a visão original de Ono sobre as ligações entre as pessoas mundo afora.

O aplicativo contém três seções - sonhe, assiste e sorria. O usuário pode ver em um mapa as fotos postadas recentemente, ou vê-las cronologicamente na forma de "slideshow", ou tirar fotos que são postadas no mapa e entre os slides.

Desde 1o de junho, mais de 3.300 fotos foram agregadas ao aplicativo, que está disponível também como site na internet.

"(O sorriso) é a coisa mais simples que há para você ficar saudável e fazer os outros se sentirem bem", disse a artista e pacifista. Ela admite que nem sempre conseguiu pensar assim.

"Para mim também foi difícil", afirmou ela por email. "Depois que meu marido, John Lennon, faleceu, tentei sorrir pela minha saúde."

(Por Natasha Baker)