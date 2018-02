Sopros de Velvet John Cale, uma das mentes criativas do Velvet Underground, após 6 anos sem dar as caras, lança um disco novo, Shifty Adventures in Nookie Wood. Um dos caras que revolucionou a música nos anos 1960, não se esperava dele outra coisa que não uma música inquieta, diferentona. O disco já abre com uma incursão do setentão pelo que há de mais moderno na música hoje, a cabeça elétrica de Danger Mouse (do Gnarls Barkley). Eles compõem e tocam juntos a canção I Wanna Talk 2 U, talvez a mais balançante do disco - que é meio déjà vu, evoca uma sensação de que John Cale nunca ouviu o New Order e acabou fazendo algo que o New Order teria feito - só que em 1984.