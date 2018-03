Soprano alemã Hildegard Behrens morre aos 72 anos

Behrens, que estava no Japão para participar do Festival de Verão de Música Internacional em Kusatsu, próximo a Tóquio, foi internada no domingo após chegar no Japão, disse o membro da fundação, que promove o festival de música.

Ela morreu na terça-feira de um aneurisma da aorta, de acordo com a página da fundação na Internet.

Nascida em Varel, na Alemanha, em 1937, Behrens começou a estudar música em um conservatório enquanto era estudante de direito.

Ela fez sua estreia profissional em uma ópera em 1971 e se apresentou no Festival de Salzburgo e em casas de óperas ao redor do mundo, incluindo o Metropolitan, em Nova York, e o Covent Garden, em Londres.

Ela recebeu três prêmios Grammy pela melhor gravação de ópera entre 1989 e 1992.

(Reportagem de Yoko Kubota)