Sophie Charlotte reinventa-se no garimpo

Sophie conta que só tomou consciência do que fazia no filme ao fazer uma cena numa favela no Pará. "Havia botado um maiô provocante, que é a roupa da personagem, e fui caminhando até o local da filmagem. Havia toda aquela gente, os moradores, os numerosos homens que faziam a figuração. Todo mundo de olho em mim. Gelei, mas pensei comigo - não tem recuo."

Tereza começa o filme protegida de Matheus Nachtergaele, mas troca de dono depois da cena no banheiro do bordel, com Juliano Cazarré. É, de dono. Tereza é objeto de desejo de um, de outro. Quando percebe o que o poder está fazendo com Juliano (Cazarré), tenta ir embora. Seu diálogo com o amante, quando ela confronta Juliano com seu isolamento e solidão, é das melhores do filme. Ela sabe que Tereza vai marcar um diferencial na sua carreira, talvez na sua vida.

Ela já fez, em As Brasileiras, A Sambista da BR-116, formando dupla com o namorado (na vida), Malvino Salvador. Fora da telinha, tem uma grande amizade com Marco Pigossi. "A gente já fez muita coisa junto. Somos um grupo que se apoia, se dá força. Vibramos com os avanços de cada um", conta. A Globo tem lhe dado todo o apoio. Depois dos papéis pequenos, a emissora não só lhe abriu a oficina de interpretação como a contratou. Sophie tem emendado trabalhos. Não sente pressão. A prostituta do garimpo veste-se e age como tal. Também não tem papas na línguas. Diz coisas - um certo dialogo com Nachtergaele e Cazarré - que jamais passaria na Globo.

"O melhor da Tereza é que ela não é só um objeto de desejo dos homens. Tem essa coisa de como eles a veem, mas ela, que todo mundo quer possuir, é uma guerreira. E eu não a julgo, como julgo a Amora da novela. Personagem a gente tem de defender. Claro que não faria certas coisas, mas Tereza me permitiu descobrir coisas que nem eu sabia que tinha em mim." O quê? "Essa garra, a ausência de medo de ousar." E agora, ela volta aos papéis certinhos da TV? "Ah, não são certinhos. Tenho feito coisas bacanas. Ainda sou muito jovem, vou poder fazer muitas coisas. Serra Pelada poderá ser um diferencial, mas não só para mim. Pelo tamanho, pela intensidade, esse filme pode representar muito para todos nós."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre o fato de ter filmado no Pará, ela diz - "Acredita que nunca tinha ido à terra do meu pai? Foi uma descoberta, um encontro com as origens. Até nisso o filme ajudou. Carrego esse nome estrangeiro, sou bilíngue (fala alemão com o repórter), mas o mais intenso de Serra Pelada foi essa experiência de brasilidade. Isso não tem preço."