Sophia Loren lança em Londres o Calendário Pirelli 2007 A atriz italiana Sophiia Loren é a grande estrela do calendário Pirelli 2007 e encantou com sua beleza e simpatia a platéia londrina na apresentação mundial do "Cal 2007", no qual aos 72 anos é retratada junto com as atrizes Hilary Swank, Naomi Watts, Penélope Cruz e a novata francesa Lou Doillon, filha de Jane Birkin. Grande parte das perguntas foram dirigidas a Sofia, a maioria sobre o segredo de sua "eterna" juventude. A atriz napolitana brincou: "Nada de dieta! Eu sou de Nápoles e em Nápoles a gente sempre está com fome. Acho que isso vem do DNA da minha mãe, que ainda era uma mulher lindíssima quando morreu. E também sou fotogênica". "Quando me chamaram, dei muita risada. Tinha um pouco de receio, fiz um monte de perguntas sobre que tipo de foto seria, mas depois, como é do meu gênio, disse que topava. Tive um bom relacionamento com os fotógrafos Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin. Fiquei muito à vontade e me diverti muito", contou Sophia. E quando um jornalista perguntou quem era a mulher mais bela do mundo depois dela, Sophia respondeu: "A Virgem Maria... Estou brincando, é claro". As cinco atrizes foram todas fotografadas na mesma cama. "Queríamos que a cena fosse o mais íntimo possível e que focasse a personalidade de cada uma, vista de maneira muito diferente do que estamos acostumados a ver nos tablóides ou em sets de filmagem. A cama também tem uma conotação erótica e influenciou como orientamos as posições delas. Todos relaxam na cama e isso ajudou a criar a atmosfera certa para as fotos", explicou a fotógrafa.