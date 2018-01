Sony recebe inscrição para 2º 'Brazil's Next Top Model' Já estão abertas as inscrições para o 2º Brazil''s Next Top Model, versão brasileira do America?s Next Top Model, do canal Sony. As inscrições vão até 17 de abril pelo site www.canalsony.com.br/brntm/. Dá para fazer a inscrição online ou em postos da Sony. A vencedora da 1ª edição foi Mariana Velho. As informações são do Jornal da Tarde