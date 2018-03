Sony quer levar franquia de videogames 'Assassin's Creed' aos cinemas

SÃO PAULO - O estúdio Sony Pictures está no estágio final das negociações para levar a popular série de jogos de videogame Assassin's Creed às telonas.

A publicadora e desenvolvedora francesa Ubisoft, também responsável pelas bem-sucedidas franquias Myst, Rayman, Prince of Persia, ofereceu os direitos cinematográficos de Assassin's Creed a diferentes estúdios de Hollywood. De acordo com o site da revista Variety, a Sony deve arrematar o projeto.

Misturando elementos de ficção científica e épico medieval, o game conta a história de Desmond Miles, taberneiro que em 2012 é sequestrado por uma mega-corporação. A empresa, chamada Abstergo Industries, o obriga a reviver as memórias de seus ancestrais, membros da Ordem dos Assassinos (seita real fundada no século 11) através de uma engenhoca conhecida como Animus, para encontrar poderosos artefatos.

Com três jogos no mercado até agora e um quarto com lançamento previsto para novembro deste ano, Assassin's Creed é uma das franquias mais bem-sucedidas da atual geração de consoles (Xbox 360 e PlayStation 3), com mais de 30 milhões de unidades vendidas.

O projeto reforça o interesse da Sony Pictures em adaptar jogos virtuais, considerando que o estúdio também deve levar os títulos de PS3 Uncharted: Drake's Fortune e InFamous aos cinemas nos próximos anos.