Sony prepara sua primeira comédia local

Em planejamento há mais de dois anos - a primeira conversa ocorreu há quatro -, Agora, Sim! tem estreia marcada para 26 de setembro. Produção da Mixer realizada com verba de incentivo (artigo 39), a série é a primeira comédia brasileira do canal Sony. A ideia original vem do publicitário Marcello Serpa, da AlmapBBDO e, não por acaso, é abrigada no universo da propaganda. "Não é uma série para publicitário, é para o público em geral", diz à coluna o vice-presidente sênior e gerente-geral da Sony Pictures no Brasil, Alberto Niccoli.

Segundo ele, o grupo trouxe de Los Angeles alguns profissionais que auxiliaram a equipe local a encontrar o tom da comédia ao modo Sony, canal conhecido por títulos como Seinfeld, Scrubs e Will and Grace. O elenco é encabeçado pelo novo sangue da comédia nacional, como Rodrigo Pandolfo (de Minha Mãe É Uma Peça e O Concurso), Thiago Pinheiro, Fábio Herford e Amanda Lyra.

Agora Sim! segue a rotina da Bitt Propaganda, agência de publicidade que vai de mal a pior. A solução é mudar para o endereço de frente a uma das maiores agências do País, para sugar as ideias do outro lado da rua. A criação é de Fábio Danesi, Luca Paiva Mello, Rodrigo Castilho e João Daniel Tikhomiroff, que assina também a direção-geral.