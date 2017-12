Sony lança versão nacional de America´s Next Top Model

O canal Sony vai lançar ainda este ano a versão nacional do reality show de Tyra Banks, o America´s Next Top Model. O canal ainda não sabe quem será a apresentadora da atração e também não definiu os jurados. America´s Next Top Model é uma competição em que 13 garotas comuns e aspirantes a modelos passam por provas de passarela, fotografia e vídeo para se tornarem uma modelo completa. Além das disputas nas provas, as meninas ainda têm de lidar com os problemas de convivência, já que elas passam a morar juntas. A versão brasileira do reality show será ambientada em São Paulo e as meninas ficarão hospedadas em uma casa de luxo. As inscrições para as interessadas em participar da atração serão abertas no dia 1.º de julho e se estenderão até o dia 31. As gravações do reality começarão em agosto e as fichas de inscrição deverão ser preenchidas no hotsite que o canal vai lançar ainda este mês. O canal Sony já fez co-produções nacionais - como o game show Roleta Russa, com a Record -, mas America´s Next Top Model marca a primeira produção brasileira da emissora.