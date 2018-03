Sony lança CDs de ex-participantes do 'American Idol'

O de David Cook é o primeiro a saltar aos olhos. Cook , de 25 anos, foi o vencedor da temporada passada e, após excursionar com os outros finalistas, finalmente lançou seu primeiro trabalho por uma grande gravadora. Produzido por Rob Cavallo (Green Day, My Chemical Romance) e lançado no final do ano passado nos Estados Unidos, o disco já vendeu mais de 1 milhão de cópias.

Outra aposta é a estreia da "oscarizada" Jennifer Hudson em CD. Entre os 10 finalistas da 3ª temporada, em 2004, Hudson levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua interpretação em Dreamgirls, em 2007. Adepta do R&B praticado por cantoras como Beyonce e Mariah Carey, a jovem de 26 anos já vendeu mais de 800 mil cópias de seu debute, também lançado no final do ano passado. Junto ao lançamento, Hudson teve de encarar o assassinato de sua mãe e do irmão mais velho.

Segundo colocado da edição passada, David Archuleta veio atrelado a todo tipo de problema. O cantor de 17 anos teve uma paralisia vocal aos 11 anos e quase viu seu sonho ir garganta abaixo. Foram necessários anos de terapia vocal para que Archuleta voltasse a encarar um microfone. Não bastasse o problema de saúde, seu pai e empresário, Jeff Archuleta, foi acusado de agredi-lo moralmente antes de uma das finais.

Já Kelly Clarkson pode se apresentar pelos números que já conseguiu até o momento. Vencedora do primeiro American Idol, a texana de 26 anos já vendeu mais de 20 milhões de CDs pelo mundo, ganhou 2 Grammy e mais de 100 vezes seu nome foi lembrado para algum prêmio. As informações são do Jornal da Tarde.