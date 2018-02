Sony fecha parceria de VOD com a MTV A Sony Brasil acaba de fechar parceria com a MTV para lançar um aplicativo que dará acesso à programação da emissora nos aparelhos da sua marca que conectam TV à internet. A aliança acontecerá pela plataforma Sony Entertainment Network, presente nos televisores, Blu-ray players e Home-theaters da marca com aceso à web. A partir de outubro, estarão disponíveis vídeos em HD dos programas Acesso, Top 10, MTV1, Na Estrada, Adnet Viaja, Comédia Ao Vivo e PC na TV, entre outros, via Video Sob Demanda. O download do aplicativo funcionará automaticamente nos aparelhos em questão. A MTV já está presente em outros serviços de Vídeo sob Demanda, como o Now, da Net.