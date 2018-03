Sony exibe nesta quinta-feira o fim do 7.º ano de ´CSI´

A Sony mostra nesta quinta-feira, 5, às 22 horas, o último episódio desta sétima temporada de CSI, com a solução do mistério que perseguiu Grissom (William Petersen) durante o ano. No capítulo Living Doll, o detetive se depara com a melhor criminosa que viu em sua carreira. Como no fim da quinta fase, um CSI vai correr perigo. Desta vez, nada de caixão à Quentin Tarantino. A assassina que reproduz as cenas de crime em miniaturas perfeitas vai colocar a vida de Sara (Jorja Fox) em risco, o que obriga Grissom a tornar público o relacionamento entre os dois.