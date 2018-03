Sony estreia segunda temporada da série 'Revenge'

Lá nos Estados Unidos a série avança para o 13º episódio, mas o público daqui poderá retomar a história desde o começo da nova fase a partir desta quarta-feira. "Destiny", capítulo inicial da segunda temporada, marca a reviravolta na trama. Emily Thorne (Emily VanCamp) congela temporariamente seus planos de vingança contra a família Grayson e inicia uma busca frenética pelo paradeiro de sua mãe, dada como morta há anos após um plano fracassado de Victoria (Madeleine Stowe), que acaba novamente desmascarada pela protagonista.

Para entender "Revenge" basta lembrar do fio condutor de "Avenida Brasil": uma garota, cujo pai fora assassinado pela madrasta, retorna à cena com nova identidade, visual repaginado e um plano de vingança que não prevê misericórdia em sua consumação. Na novela brasileira, lixão como pano de fundo, família cafona manipulada pela vilã Carminha (Adriana Esteves) e uma mocinha desatenta e insegura, que triunfou aos trancos e barrancos. Na série americana, o luxuoso balneário de Hamptons, em Nova York, é o palco dos golpes certeiros de Emily, que não poupa dinheiro e esforços para afundar Victoria e Conrad Grayson (Henry Czerny), principais responsáveis pela morte de seu pai.

Seu nome verdadeiro é Amanda Clarke. Passou a infância em um reformatório após ver o pai preso injustamente, acusado de terrorismo ao ser usado como "laranja" pela família Grayson. Morreu na cadeia e deixou uma fortuna de herança para a filha, juntamente com uma caixa cheia de detalhes sobre as pessoas que arruinaram suas vidas. Ao completar 18 anos, Amanda troca de identidade com uma amiga do orfanato, parte para um treinamento intensivo de conduta e artes marciais no Japão e traça seu plano de vingança.

Após destruir a reputação de parte de seus alvos, Emily Thorne mesclará frieza com vulnerabilidade na segunda temporada, reforçada pelo retorno de uma antiga decepção amorosa. Mas não deixará de surpreender com suas jogadas contra o império Grayson e seus aliados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.