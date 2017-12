Sony encerra 2.ª temporada da série Grey´s Anatomy Nem mesmo a ABC acreditava no potencial de "Grey´s Anatomy", que teve sua data de estréia adiada inúmeras vezes. Porém a série alcançou ótimos índices de audiência e continua em alta rumo à sua terceira temporada. Aqui no Brasil, o segundo ano terminará nesta quinta-feira, às 20 horas, no canal Sony. No elenco, um dos destaques é Sandra Oh, que, no começo das gravações de Grey´s Anatomy, vibrava com a indicação de "Sideways" ao Oscar de melhor filme. Mal sabia a atriz canadense que ela conquistaria prêmios e indicações por sua performance na TV. Ela venceu o Globo de Ouro e o Screen Actors Guild Awards e ainda foi indicada ao Emmy. Desde que estourou como a dra. Cristina Yang, Sandra enfrenta um desafio maior do que decorar termos médicos e lidar com órgãos de porcos durante a atração. O mais difícil é dobrar o assédio dos fãs e dos fotógrafos de celebridades. "Esse problema afetou todo o elenco da série porque fomos popularizados", falou Sandra durante uma entrevista com a imprensa internacional, em Los Angeles. "Sou uma pessoa que gosta de privacidade. Uma coisa é atender os fãs e outra é ter de agüentar gente que invade sua privacidade somente para vender jornal." Sandra Oh atribui o sucesso de "Grey´s Anatomy" aos personagens . "Shonda (Rhimes, idealizadora da série) criou uma série de personagens com os quais as pessoas podem se identificar em diversos níveis", diz. "Você sempre vai relacionar alguma característica ou atitude de George (T.R. Knight), Meredith (Ellen Pompeo) ou Cristina à sua vida e vai querer segui-los porque eles estão sempre em transformação." A atriz conta que a personalidade de Cristina é muito diferente da sua e que o único ponto em comum é o fato de ambas serem muito focadas no que fazem. Mesmo sem quase nada em comum, Sandra agradece o papel que ganhou e que a ajudou a conquistar importantes prêmios. "Tem sido fantástico, como você pode imaginar... Sinto o apoio de todos e é ótimo chegar no set e dividir toda essa alegria com o elenco", fala. "Sei que meus colegas estão felizes por mim." Além das estatuetas de Sandra Oh, o time de "Grey´s Anatomy" pode comemorar outras indicações, inclusive de Melhor Série Dramática, em todas as premiações importantes da TV americana. Há quem diga que o sucesso da série vem do roteiro baseado mais nos relacionamentos entre os médicos e residentes do que nos doentes - diferentemente de "E.R.", o "Plantão Médico" - e nas doses de sexo nos bastidores do hospital.