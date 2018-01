Sony e Warner estréiam novas séries em novembro Os canais Sony e Warner estrearão em novembro novas séries para o telespectador se entreter enquanto espera as temporadas inéditas de suas atrações preferidas. Na Sony, uma das novidades é "Til Death", comédia de Brad Garret - o Robert de "Everybody Loves Raymond". Como muitas tentativas de novos shows de velhos conhecidos, "Til Death" não foi lá muito bem de audiência nos Estados Unidos. Outros astros que estarão na Sony são Kyle MacLachlan e Rosana Arquette. O ator, que ficou famoso com "Twin Peaks", série de David Lynch, não está em "Desperate Housewives" - que deve voltar somente em 2007 - e sim em "In Justice", boa série de tribunal que, apesar de ter feito fãs lá fora, foi cancelada. Já Rosanna Arquette segue os passos da irmã Patricia, protagonista de "Medium", e encara "What About Brian", que teve dois pilotos produzidos e conseguiu ir ao ar em abril, mês de estréias lá fora. Rosanna não é a atriz principal desta comédia romântica, com um pouco de drama. Ela é liderada por Barry Watson, de Seventh Heaven. Mais Jerry Bruckheimer Com "CSI", "Close to Home", "Cold Case", "Without a Trace" e outros sucessos, Jerry Bruckheimer é uma aposta quase certa. Depois de trabalhar com J.J. Abrams, outro nome forte da indústria televisiva americana, Victor Graber, de "Alias", volta com "Justice", boa série de advogados que mostra a influência da mídia no tribunal. A série, que conta ainda com Kerr Smith, ex-"Dawson´s Creek", estréia na Warner. O canal também traz Ray Liotta em "Smith", que acompanha as ações de uma gangue responsável por grandes assaltos, e "The Nine", sobre a vida de nove pessoas que foram mantidas reféns durante um roubo e criaram um laço de amizade.