Sony anuncia finalistas de prêmio mundial de fotografia

Os organizadores da edição 2009 do prêmio internacional de fotografia Sony World Photography anunciaram nesta terça-feira os finalistas profissionais e vencedores na categoria de amadores.Os fotógrafos profissionais são julgados por uma série de trabalhos e puderam inscrever até dez imagens por categoria. Já os fotógrafos amadores puderam se inscrever com apenas uma imagem.

Foto: Julian Abram Wainwright, cortesia do Sony World Photography Awards 2009

Os 44 fotógrafos de 22 países foram escolhidos entre outros 186 fotógrafos selecionados em fevereiro e, entre os vencedores das 12 categorias profissionais, será escolhido o fotógrafo do ano do Sony World Photography Awards. O prêmio será entregue no dia 16 de abril em Cannes, no sul da França.

Foto: Roderick Henderson, cortesia do Sony World Photography Awards 2009

Os finalistas das categorias profissionais e os vencedores das categorias amadoras participarão de uma exposição em Cannes que então será levada para as principais galerias e cidades do mundo.

Foto: David Watts, cortesia do Sony World Photography Awards 2009

"Foi revelador ver os concorrentes de todo o mundo, de todos os padrões, desde as formas mais amadoras (de fotografia) até os profissionais mais experientes e sofisticados", disse Zelda Cheatle, do Comitê Honorário de Juízes.

