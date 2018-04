Sons para descer a serra Tudo indica que a coletânea Summer Eletrohits 7 virou acessório indispensável no verão 2011. A curadoria é boa, traz algumas das melhores faixas de 2010 e mantém o ímpeto dançante por boa parte das músicas sem apelar ao bate-estaca debiloide que domina o dance de FM. Na playlist, a ótima California Gurls, de Katy Perry e One, do Swedish House Mafia com Pharrell (foto): hits para descer a serra que serão ouvidos novamente, em baladas regadas a vodca barata, quando a "tchurma" chegar à praia.