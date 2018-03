Sons fora da zona de conforto

As atrações começam às 14h40 e vão até o pôr do sol - daí o nome do palco - com fim às 19 h, quando começam as do Palco Mundo. "O conceito do palco é ser diferente. Tem uma importância mais artística, voltada para o conteúdo. O Palco Mundo quer agradar às massas", explica o carioca Zé Ricardo, curador e responsável pelo Sunset.

"Um show da Katy Perry (Palco Mundo, dia 23) é diferente do de Mike Patton (vocalista do Faith No More), com a Orquestra de Heliópolis (sábado, dia 24)", diz, citando um dos encontros mais interessantes do Sunset (programação completa no estadão.com.br). Outros, porém, são mais comuns. Marcelo Jeneci e Curumin (dia 29), por exemplo, estão acostumados a se apresentar juntos, na banda de apoio de Karina Buhr. Ricardo justifica: "Não há necessidade de ser um encontro inédito". Há ainda espaço para uma inexplicável apresentação solo de Joss Stone, no dia extra, quinta (29).

Vencedor do Musique fará show dia 1º

Será no dia 1º de outubro a apresentação no Palco Sunset de um dos vencedores do Prêmio Musique, do Caderno2+Música. Os cinco vencedores das edições que revelaram parceiros para Arnaldo Antunes, Tom Zé, Sérgio Dias, Dinho Ouro Preto e Cazuza concorrem em uma votação no portal (estadao.com.br/musique) até terça. Os internautas que votarem podem criar uma frase e participar do concurso Eu Também Quero Ir ao Rock in Rio. Os autores das duas frases mais criativas irão para o Rock in Rio com tudo pago e direito a acompanhante. O resultado também sai no dia 20.