Sons criados com arte e ciência

O Net Concert realizado anteontem no Auditório Lupe Cotrim, na ECA-USP, representa a mais avançada aplicação tecnológica à disposição dos músicos - intérpretes e compositores. Fernando Iazzetta e seus parceiros de vários outros departamentos da USP, além de outras universidades e especialidades, no Brasil e no exterior, agem hoje como os verdadeiros criadores sempre se comportaram ao longo do tempo.

Beethoven, que viveu num momento em que o piano ainda não tinha assumido sua forma final, desafiava os fabricantes: fazia música que usava mais notas do que as que o instrumento possuía e aqueles tinham de aumentar o teclado. Um rápido olhar pela música experimental do século 20 indica que ela caminha de mãos dadas com a tecnologia, num jogo decisivo de toma-lá-dá-cá.