Sonny Rollins vem ao Brasil em outubro Um dos maiores mitos do jazz mundial, último remanescente de uma era de ouro do gênero, o saxofonista Sonny Rollins, de 78 anos, confirmou em seu site oficial a vinda ao Brasil em outubro, para o TIM Festival. Rollins tocará no Auditório do Ibirapuera, no dia 21 de outubro; no dia seguinte, toca na Marina da Glória, no Rio de Janeiro; no dia 25, volta a tocar no Auditório do Ibirapuera. A única vez em que Rollins esteve no Brasil foi em 1985, para o extinto Free Jazz Festival, há 23 anos. O saxofonista é tido como um dos maiores improvisadores ao vivo do jazz, considerado o remanescente da geração que redefiniu essa música. Tocou com Billie Holiday, Duke Ellington, Coleman Hawkins, e gravou com Bud Powell, J.J. Johnson e Miles Davis, entre outros. Com apenas 25 anos já era um dos pilares do gênero. Há anos que a organização do festival tenta trazê-lo, sem sucesso. Nascido no Harlem, em 1930, Theodore Walter Rollins teve de interromper a carreira nos anos 1950 para se tratar do vício da heroína, que o levou à prisão duas vezes e a diversas internações de emergência. Em 1954, voltou recuperado. A partir daí, sua carreira como músico e compositor se tornou ainda mais sólida, e suas colaborações com Miles Davis, Dizzy Gillespie e Thelonious Monk entraram para a história da música popular americana. Ainda nos anos 1950, ficou famosa sua parceria com o baterista Max Roach. Juntos, Roach, Rollins e mais o pianista Tommy Flanagan e o baixista Doug Watkins gravaram o disco ''Saxophone Colossus'', em Nova York, em 22 de junho de 1956. Com a vinda de Sonny Rollins, 2008 promete ser um ano exuberante para o jazz no Brasil. O Festival de Ouro Preto tem intenção de colocar uma orquestra de jazz tocando ao ar livre, sob a regência da maestrina e compositora americana Maria Schneider. A compositora, antiga assistente de Gil Evans, veio ao Brasil pela primeira vez em 1998. Finalmente, São Paulo deverá receber um novo festival do gênero, o Bridgestone Music Festival, que será anunciado oficialmente em breve. Entre os nomes confirmados, está o de outra lenda do jazz, o tecladista Dr. Lonnie Smith, mestre do Hammond B3. Smith gravou e tocou, entre outros, com Randy Brecker, John Abercrombie, Kenny Garrett, Lenny White, Joe Lovano, Jimmy McGriff, Frank Foster, Ron Carter, Grover Washington, Jr. e Dizzy Gillespie. Já o TIM Festival, se se confirmarem os rumores - há boatos de que Leonard Cohen, Radiohead, Amy Winehouse e Gossip já fecharam -, pode fazer uma edição história. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo