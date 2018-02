Sonja e as vias de Berlim

Numa entrevista por telefone, do Rio, Sonja explicou que, além da atividade à frente do Berlinale Co-Production Market, ela desempenha outra atividade importante, no World Cinema Fund. O Co-Production Market integra o European Market que o Festival de Berlim abriga todo ano, estimulando a compra e venda de filmes e os acordos de coprodução. O Fund é mais seletivo e destina-se a filmes de arte. "O Fund participou com verbas da realização de Tio Bonmee, de Apichatpong Weearasethakul. Como não existe obrigatoriedade de que os filmes sejam submetidos à Berlinale, ele preferiu ir para Cannes e venceu a Palma de Ouro."

A palestra de Sonja no MIS é uma realização do Cinema do Brasil, que existe desde 2006 marca presença nos maiores festivais do mundo, sempre com o objetivo de ampliar a participação do audiovisual brasileiro no mercado internacional. "No Rio, conheci um pessoal muito interessante, muitos ligados a projetos de ficção, mas também documentaristas. Estou muito curiosa para saber se existem diferenças entre a classe cinematográfica do Rio e de São Paulo. Depois da palestra, tenho agendados encontros que serão breves, mas espero que sejam também frutíferos. O objetivo é ensinar a formatar projetos para o Co-Production Market e o World Cinema Fund no European Film, Market de 2012." Sonja cita um dado animador - 40% dos projetos submetidos ao Co-Production Market foram realizados e a maioria foi parar no Talent Campus, que abriga os talentos emergentes da Berlinale.