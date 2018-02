Sonic Youth vai participar do SWU em Paulínia-SP A banda norte-americana Sonic Youth está confirmada para se apresentar no festival SWU (Starts With You - Começa Com Você), que ocorrerá entre 12 e 14 de novembro na cidade paulista de Paulínia. Também foram confirmados Frankie Knuckles, James Murphy e Sven Väth para as atrações da Tenda Eletrônica do evento. O SWU de 2011, que terá quatro palcos, anunciou, até o momento, as presenças de Peter Gabriel & The New Blood Orchestra, Megadeth, Black Eyed Peas, Snoop Dog, Damian Marley e de Neil Young (que vai ministrar palestra no Fórum de Sustentabilidade). Ingressos à venda a partir de segunda-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.