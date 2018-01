Sonia Rubinsky abre temporada do Teatro São Pedro

Rubinsky, radicada em Paris, completou recentemente para o selo Naxos a gravação da obra integral para piano solo de Villa-Lobos, com a qual, aliás, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum clássico, em 2009. Seu repertório, no entanto, não se limita à música brasileira. Seus últimos dois álbuns, por exemplo, foram dedicados a Scarlatti e Mendelssohn (selo Algol); e os concertos desta semana no São Pedro são uma boa oportunidade de vê-la frente a frente com o grande repertório de concertos para piano e orquestra.

A apresentação começa com a abertura da ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart; e se encerra com a Sinfonia n.º 3, a Eroica, de Beethoven. O programa faz parte de uma nova proposta do teatro, que tem a ópera como ponto central de sua programação, mas ampliou a temporada de concertos sinfônicos. "A ópera é o foco do teatro e a orquestra tem buscado versatilidade no que diz respeito a estilos e períodos. Mas, também fora do mundo lírico, nos parece importante que eles tenham contato com um repertório audacioso da tradição sinfônica", explica o diretor artístico e regente titular do teatro Emiliano Patarra.

SONIA RUBINSKY - Teatro São Pedro. Rua Barra Funda, 171, telefone 3667-0499, Santa Cecília. Sáb., 20h30; dom., 17h. Ingressos: R$ 30.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo