Sónar anuncia Cee Lo Green O festival de música contemporânea Sónar, a ser realizado em São Paulo nos dias 11 e 12 de maio, anunciou o cantor Cee Lo Green como headliner de seu segundo dia. Foi o chamariz que faltava para um line-up que se concretiza como a programação mais relevante dos grandes festivais do ano até agora (Björk é o destaque do festival). Além de Cee Lo, o incensado produtor escocês Rustie foi confirmado, junto ao fera dos beats Flying Lotus. James Holden, produtor inglês e a banda canadense de eletrofunk Chromeo também foram confirmados, entre outros. Ingressos estão disponíveis através do site www.sonarsaopaulo.com.br