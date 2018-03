Sónar 2013 anuncia The Roots e Pet Shop Boys

O festival Sónar SP anunciou ontem pelo Facebook as primeiras atrações da edição 2013, nos dias 24 e 25 de maio, no Palácio de Convenções do Anhembi. Entre as atrações, está o mais influente grupo de hip-hop da atualidade, o norte-americano The Roots.

O mínimo que se pode dizer de um show do The Roots é que é estupidamente rock'n'roll. Poucos grupos de hip-hop causam tanto impacto. Reativaram o caminho do rap rumo ao som de uma banda ao vivo, em vez de rimar sobre bases. Liderado pelo MC Black Thought e pelo baterista Questlove, a banda fez discos confrontacionais, como Rising Down (cuja capa estampa um desenho de um negro gigante, caracterizado como um monstro vampiresco, perseguindo cidadãos brancos minúsculos, como anões). Amparados por riffs de guitarra que remetem ao melhor do hard rock, com uma lírica direta, crua, The Roots passa como uma trituradora pelos ouvidos e pelos quadris com petardos como The Pow Wow e 75 Bars (Black Reconstruction).

Sua influência se faz sentir em todas as direções. O baterista Ahmir 'Questlove' Thompson é, além de tudo, um produtor de mão cheia. Foi o responsável por reativar a carreira do soulman Al Green, com o disco Lay It Down. Gravaram com Guru and Jazzmatazz, com o sul-africano Tumi and the Volume e fizeram um disco com John Legend, Wake Up.

O retorno do veterano grupo de tecnopop britânico Pet Shop Boys também foi confirmado. Neil Tennant e Chris Lowe, a dupla do Pet Shop Boys, tem dialogado com discípulos como Scissor Sisters e até com The Killers. Como sempre, vêm a bordo de um trio inapelável de hits do passado (Domino Dancing, Always on My Mind, It's a Sin, Being Boring, West End Girls).

Também foram confirmados o duo de eletrônica experimental Matmos, o cantor neosoul Jamie Lidell, o grupo de art-rock Explosions in the Sky, o DJ e produtor de techno Theo Parrish, o DJ Paul Kalbrenner e os brasileiros Renato Ratier, Mau Mau e a dupla Taks (Domenico Lancelotti e João Brasil). O festival prevê 50 artistas no cast - foi um dos destaques da agenda deste ano, com Kraftwerk, James Blake e Cee Lo Green.

Ainda não há preços de ingressos, e as vendas devem começar no dia 20 de fevereiro. No mesmo mês o festival anuncia mais uma leva de atrações - há grande expectativa em relação a nomes como New Order e o kraut rock do Can.