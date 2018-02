Sommelier francês degusta 1.000 vinhos por semana Quantos vinhos a maioria de nós pode saborear ao longo da vida? Mais de mil? Olivier Poussier degustou sozinho esse número de vinhos ao longo de somente 10 dias do mês passado. Em entrevista, Poussier admitiu que isso representa uma carga de trabalho incomum, mesmo para alguém cuja ocupação consiste em selecionar vinhos para a cadeia francesa de restaurantes de luxo Lenotre. "Normalmente, seriam cerca de 80 vinhos por semana", disse ele. "Quando você degusta, consegue identificar imediatamente alguns vinhos que simplesmente não vão passar pelo teste... às vezes sem mesmo os colocar em sua boca." A semana excepcional do sommelier começou com a tarefa de degustar 800 vinhos para as redes de hotéis Novotel e Mercure, ambas (como a Lenotre) pertencentes ao grupo francês Accor. Em seguida, ele passou o fim de semana num comitê que avaliou 350 Bordeaux e outros vinhos de 2001. Poussier também seleciona vinhos para os passageiros de primeira classe e classe executiva da Air France. O sommelier de 43 anos, que em 2000 recebeu o título de "Melhor Sommelier do Mundo", não se deixa assustar pelo desafio de manter seu paladar em condições de acompanhar todas as últimas novidades do mundo vinícola. "Sempre vou à fonte", contou. "Tenho a sorte de poder passar três ou quatro dias por mês nos vinhedos, degustando os vinhos quando ainda estão nos tonéis." Quando ele começou a trabalhar no restaurante parisiense Tour d'Argent, em 1982, o gosto dominante era muito conservador. Poussain começou a testar vinhos de todo o mundo apenas quando foi trabalhar em Oxford e Londres, entre 1987 e 1989. Hoje ele viaja e compra em todo o mundo, tanto que tem planejada uma grande viagem à Argentina durante a colheita do próximo ano, em março.