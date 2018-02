Sombras da Noite confirma o cansaço de Burton e Depp

Os e as tietes de Depp vão adorar, mas ele dá a impressão de atuar no piloto automático. Perdeu a aura e a alma, embora você talvez possa argumentar de que faz isso para servir ao personagem. Michelle Pfeiffer não está muito melhor - se alguém brilha, e rouba a cena, é Eva Green.

Tim Burton, por sua vez, dá a impressão de que desistiu de ser autor. Ele permite que o cenógrafo e o diretor de arte, mais burtonianos que ele, assumam o controle. O visual é tudo - tudo?

Johnny Depp e Tim Burton eram tão bons na época de Edward Mãos de Tesoura e Ed Wood. Havia na fábula sobre o lunático garoto que criava beleza com as mãos de tesoura, mas não conseguia tocar o objeto do seu desejo, algo de genuinamente triste, e poético. Ed Wood, o pior cineasta do mundo, era tão autêntico na sua inépcia que a licença poética de Burton, propondo seu encontro, de igual para igual, com o gênio Orson Welles era um achado de arte (e vida). A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça e Sweeney Todd ainda tinham atrativos, mas A Fantástica Fábrica de Chocolate e Alice no País das Maravilhas chegavam a ser paródicos do próprio estilo. A situação não melhora em Sombras da Noite.

No fim do século 18, Joshua e Naomi Collins, mais o filho Barnabas, fugiram de Liverpool para iniciar vida nova na ?América?. A família tentava escapar de uma maldição, mas ela se concretizou. Barnabas, vítima de uma bruxa, virou vampiro e foi confinado em seu ataúde. O sono durou 200 anos, findos os quais ele é libertado e ressurge nos tempos modernos, tentando reconstituir sua vida familiar. Na melhor das hipóteses, Sombras da Noite sugere o que o Tim Burton da boa fase poderia ter feito com a Família Adams. Do jeito que está, o filme só satisfaz defensores da ?política dos autores?, que são capazes de morrer abraçados a Tim Burton no enterro do Titanic particular do cineasta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo