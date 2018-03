Som livre lança o Escute

Eram os cliques iniciais do portal Escute (www.escute.com), serviço criado pela gravadora Som Livre para disponibilizar para venda seu acervo nacional e internacional, em faixas avulsas e CDs completos, e tentar minimizar os efeitos nocivos da pirataria e dos downloads ilegais. Até amanhã, o acesso a todas as ferramentas do portal é gratuito. O projeto prevê que este se torne o mais completo serviço de música digital do País. A Som Livre ainda não divulgou números das vendas.

A repercussão do show de Gil foi grande nas redes sociais, com internautas fazendo crítica on-line do que viam na tela. Em breve, virão outros artistas: Restart (2/3), Capital Inicial (dia 22), Pitty (12/4) e Luan Santana (data a se confirmar).

Já no próximo, dada a faixa etária do público, o presidente da Som Livre, Leonardo Ganem, espera um público quatro vezes maior do que o de Gil. Os shows são mais um chamariz; o que a gravadora quer é mostrar que pagando pouco é possível ter acesso a um conteúdo que não está dando sopa na internet de forma organizada e, claro, legalizada. Também estão participando as gigantes Sony, Universal e Disney e as independentes Deckdisk e Tratore, que entraram no Escute.

"O Escute é muito mais sobre ter acesso ao artista. No futuro, eu não vou mais vender conteúdo, e sim, acesso", avalia. "Mas enquanto existir download, vai ter pirataria. É difícil competir com o que é gratuito... Ainda assim, acreditamos que daqui a dois ou três anos as pessoas vão consumir tantas faixas no Escute quanto as que compram da Som Livre."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais de três milhões de faixas já estão disponíveis. Os modelos de assinatura, que custam entre R$ 4,99 e R$ 14,99, são variados: acesso ilimitado, escolha por gênero, artista ou somente streaming (quando se pode ouvir sem que se tenha feito download).