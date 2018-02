Som Livre lança Gilliard e José Augusto para rememorar ?Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu / Aquele barco que vai mar afora sou eu / Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu / Buscando você?. Se você lembra destes versos é porque tem mais de 30 anos e assistia muito a Qual É a Música na década de 80. Para os amantes da breguice e saudosos de plantão, a Som Livre traz dois títulos que poderiam nascer juntos. O primeiro é do cantor Gilliard, o responsável pelos versos do primeiro parágrafo quando entoava por todo o Brasil a canção Aquela Nuvem. O segundo lançamento vem vestido de blazer, gel e muita pompa. Estranhamente, o CD da coleção não traz seus maiores sucessos como Aguenta Coração e Sonho por Sonho. Suas 14 faixas trazem releituras de grandes sucessos como Fascinação, Toada e Bésame Mucho. Das mais conhecidas interpretadas pelo próprio José Augusto está A Noite Mais Linda. As informações são do Jornal da Tarde.