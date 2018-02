Som & Fúria deve chegar aos cinemas Série coproduzida entre a Globo e a O2 Filmes em 2008, a primorosa Som & Fúria está pronta para chegar aos cinemas. Assim contou Andrea Barata Ribeiro, da O2, ontem, durante o Fórum Brasil de TV. Segundo ela, uma distribuidora tem demonstrado interesse em lançar logo o título. Som & Fúria já foi feita com a concepção de render minissérie para a TV e longa-metragem, mas, por mais de um ano, a O2 manteve os cenários intactos, na esperança de que a Globo topasse coproduzir uma 2ª temporada. Em vão. O enredo tem como base as montagens de Shakespeare em uma companhia pública de teatro, com Felipe Camargo, Dan Stulbach, Regina Casé, Daniel de Oliveira e Maria Flor.