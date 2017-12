Som a Pino: 'Se o amor chamar, eu vou...'

Esta é a primeira coluna de dezembro e ela já sai com a cara do mês. Cara do mês? O que é isso? Pois, vamos lá. Dezembro para mim sempre foi assim: o calor chegando (este ano não tá funcionando, mas dentre as coisas que não funcionaram, a menor), atividades encerrando, amigo secreto da firma, especiais de fim de ano, festas e mais festas. É tanta coisa, que quase não damos conta. Então essa coluna vem assim, cheia de coisas que vão acontecer esta semana e que eu quero estar em todas. Listas de coisas a fazer:

1. SHOW-ATO DE 20 ANOS DO MTST EM SÃO PAULO

No domingo, dia 10 de dezembro, o Movimento dos Trabalhadores Sem-teto vai comemorar 20 anos no Largo da Batata, a partir das 18h, com apresentação gratuita de Caetano Veloso, que receberá Criolo, Péricles e Maria Gadú. Importante levar 1 quilo de alimento não perecível. Lembrando que Caetano foi proibido de cantar (sim, em 2017) no terreno ocupado pelo MTST em São Bernardo do Campo no fim de outubro.

2. SIM (Semana Internacional da Música)

Esta semana tem SIM, que completa 5 anos. Entre os dias 6 e 10 de dezembro, a cidade de São Paulo recebe profissionais da música e público para palestras, workshops, painéis, shows e noites especiais. Durante o dia, a programação se concentra no Centro Cultural São Paulo e à noite se espalha por toda a cidade. Só conferir a programação e aparecer.

3. LANÇAMENTO DE ‘TU’

Tulipa Ruiz se prepara para lançar o quarto disco Tu com dois shows aqui em São Paulo, sábado e domingo no Sesc Pinheiros. O disco tem versões de outros trabalhos e algumas inéditas. Foi gravado em Nova York e a ideia era um som mais cru, mais nude. No palco: ela, o irmão, produtor e parceiro de aventuras Gustavo Ruiz e o baterista Samuel Fraga. Aqui, não para de tocar a faixa que dá nome ao disco Tu e Terrorista del Amor com participação de Adan Jodorowsky.

4. JUÇARA MARÇAL CANTA BRIGITTE

O ano quase virando e Juçara nos presenteia com uma estreia. Pois é, quarta, dia 6 de dezembro é dia de Brigitte na Casa de Francisca. Um show em que Juçara canta, declama, grita e mergulha no repertório da artista francesa Brigitte Fontaine, acompanhada pela pianista Thaís Nicodemo e o guitarrista Kiko Dinucci.

UFAAAAAA!

Consegui escolher apenas quatro coisas para esta semana. O nome disso é fim de ano. O nome disso é programação cultural intensa. Que bom que é assim. Que a arte continue livre e ocupando espaços.

Diretos

Faixa-bônus do disco mais recente da banda O Terno, Melhor do Que Parece. A música foi lançada na semana passada de presente e nesta quinta tem o último show do ano com metais no Cine Joia aqui em São Paulo! Obs.: Disfarcei, mas coloquei aqui mais um show na lista de coisas a fazer no fim de ano. Item número 5!