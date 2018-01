Som a Pino: 'Respeite as mina...'

Terça, 27 de novembro, é dia do Women’s Music Event Awards by Vevo, o primeiro prêmio dedicado às mulheres do mercado da música. Estou em uma situação delicada na hora de escrever essa coluna, então já me explico antes: estou indicada em duas categorias, mas isso não vem ao caso, ou vem. Pois, a ideia da premiação é comemorar e colocar no foco as mulheres da música, uma vez que o mercado da música (assim como qualquer mercado) é cheio de mulheres e nem sempre essas profissionais são citadas.

Então, nesta terça, 27, eu escrevo sobre um bando de mulheres talentosas e também qual é a importância do prêmio, uma vez que já escrevi tantas vezes que não acredito em premiações... Pero que las hay, las Hay...

INÍCIO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Women’s Music Event começou como uma plataforma de música idealizada por Claudia Assef e Monique Dardenne. No começo do ano, aconteceu um evento de estreia com shows, palestras, workshops, conversas e muita troca. Esse ano, a plataforma, em parceria com a VEVO e coordenada por Fatima Pissarra, idealizou o primeiro prêmio votado por mulheres da música para premiar as mulheres da música.

AS EMBAIXADORAS

Foram, então, selecionadas 100 embaixadoras, profissionais da música em todo o Brasil, para participar da votação. Cada uma votava em até cinco nomes para cada categoria envolvendo todos os lados da indústria musical: cantora, DJ, álbum, música, revelação, videoclipe, diretora de videoclipe, empreendedora musical, instrumentista, jornalista musical, show, produtora musical e radialista.

E aí, para mim, começa o grande lance desse prêmio. Estou muito envergonhada de escrever isso, mas eu não conseguia colocar cinco mulheres em algumas ds categorias. Como assim? Eu não consigo pensar em apenas cinco DJs? Como assim: eu não tenho cinco colegas jornalistas para indicar? Tem algo muito errado aqui. Muito.

E o nome disso é machismo e eu me deparei com essa palavra contra a qual eu tanto luto, fora de mim, nos outros, mas o machismo também está aqui. Duro! Fiquei triste. Mesmo. E logo fui atrás para conhecer os trabalhos das minhas colegas de mercado. Para mim, essa foi a grande sacada desta premiação. Pesquisei, pedi ajuda para outras embaixadoras, conheci um pouco das muitas mulheres profissionais da música. E aí escolhi, apenas 5 nomes em cada categoria. Apenas cinco estão indicas, mas nesta terça-feira, 27, à noite saberemos quem é a melhor (ironia) - porque a melhor coisa que poderia acontecer é reunir essa mulherada toda numa noite só.

Eu fico pensando, às vezes, que, quando a gente chegar lá, elas vão dizer isso: quem ganha é o mercado e também nós, profissionais que estamos aprendendo juntas a lutar pelas mulheres. Independente de tudo, eu acho que foi isso que a gente ganhou. Vamos! Nesta terça-feira, 27, à noite, a gente tem muito que comemorar e temos também que articular os próximos passos.

TRANSMISSÃO

Tem transmissão ao vivo pelo site da VEVO e também pelo canal de TV fechada Music Box Brazil.

MÚSICA DA SEMANA - 'UM BRINDE À VIDA'

Está quase chegando a hora do lançamento dessa música, a primeira parceria de Sidney Magal com Rincon Sapiência. Será no dia 8 de dezembro, pela ONErpm. O encontro foi motivado pelo filho do Magal, Rodrigo, que apresentou o trabalho do rapper para o pai e canção faz parte do DVD Bailamos, que foi gravado aqui em São Paulo. Um brinde também aos encontros.