Som a Pino: 'Cada voz...'

Uma das vozes mais impressionantes da música brasileira hoje é a da cantora Juçara Marçal. Se você ainda não ouviu, anote aí na sua lista de “coisas urgentes a fazer”. Ela lançou em 2014 o disco Encarnado, o primeiro trabalho “solo” dela. Entre aspas, pois é um trabalho de banda, compositores, todos juntos. Juçara já participou e participa de vários grupos como Vésper Vocal, A Barca, Metá Metá e as canções ganham um novo significado na voz dela, que tem uma presença vocal tão marcante. Na coluna de hoje, o Nós da Voz, um encontro proposto por ela.

Segunda, dia 7 de agosto, começou o Nós da Voz 2, encontro de cantores e instrumentistas para o improviso livre, usando a voz como recurso sonoro principal do jogo. A primeira edição aconteceu em julho de 2016, no Teatro da Cia do Feijão, na Rua Dr. Teodoro Baima 68.

A voz é o instrumento de Juçara Marçal e, por isso, fiquei curiosa e perguntei como ela começou a cantar. A resposta eu transcrevo inteira aqui. “Tem coisa que a gente começa várias vezes, né? Cantar para mim é uma história que está sempre começando, de alguma forma. Tem aquele momento, quando criança, que você descobre uma brincadeira que lhe dá o maior barato. Eu brincava de cantar. Montava showzinho com os primos e a irmã, ficava ouvindo as músicas do Michael Jackson no rádio e ‘aprendia’ a letra, saía cantando pela casa cada vez que a música tocava! Teve o momento em que eu, na faculdade, comecei a cantar num coro, apenas hobby!... O que eu quero mesmo é me formar em computação... Haha. Depois foi Coralusp, Cia. Coral, Vésper... Caminho sem volta. A computação se perdeu pelo caminho! Teve o momento de cantar como solista, descobertas nos shows que fiz com a Sandra Ximenez, na Barca, nos shows que fiz com o Kiko Dinucci. Chamo de começo cada um desses momentos, porque, em cada um deles, teve um nascimento, uma descoberta para algo que até então não conhecia.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tantos começos é uma maneira de sempre aprender, não é à toa que ela é assim.

E a noite de segunda-feira foi mais um começo e nos próximos encontros, outros começos virão. No dia 14 de agosto, o encontro é entre Alessandra Leão, Lenna Bahule e Marcelo Pretto; dia 21, Anna Zêpa e Sandra Ximenez, e, dia 28, Ava Rocha, Negro Leo, Thomas Rohrer e Bella juntos para o improviso livre.

Para Juçara, “as descobertas musicais (e vocais, de forma específica) definem um pouco o caminho que vai trilhando. E, se existe uma força, ela vem dessa vontade de invenção musical e vocal. E cada novo projeto, cada pulo no risco, vão ajudando a entender que voz é essa”.

Que voz!!!

MÚSICA DA SEMANA

'Congênito'

“Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais.” Na semana passada, perdemos Luiz Melodia, que nunca soube o porquê desse nome, que veio de seu pai Oswaldo Melodia e que, segundo ele, morreu sem que ele perguntasse de onde veio Melodia. Como se precisasse explicar... Nós entendemos muito bem!