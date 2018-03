Solidariedade ainda possível Em As Neves do Kilimanjaro, o diretor Robert Guédiguian volta aos seus temas caros - a desumanização do mundo do trabalho contemporâneo e a possibilidade de ser solidário quando impera a luta de todos contra todos. O ambiente também é o mesmo: Marselha, a cidade portuária no Sul da França onde ele próprio nasceu e vive.