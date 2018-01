'Soletrando' volta, em edição especial Luciano Huck acaba de completar 15 anos de seu Caldeirão na Globo e, como cereja do bolo, trará de volta um dos quadros de maior sucesso do programa: o Soletrando, que ficou no ar de 2007 a 2012, ganha uma nova temporada, em edição especial, batizada como Duelo dos Campeões. A ideia é resgatar cinco vencedores de temporadas passadas e juntar à competição três novos alunos, todos com destaque em suas respectivas escolas. O divertido professor Sérgio Nogueira será mantido como jurado e agora contará com a companhia de um ex-casseta, Cláudio Manoel, no júri. A competição estreia em 20 de junho e terá sete episódios.