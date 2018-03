Soleil: um teatro em construção

Durante sete dias, uma equipe formada por franceses e brasileiros trabalha na construção do espaço: uma área de 1.500 metros quadrados, com 585 lugares.

O tamanho é semelhante àquele que o Soleil ocupou em 2007, quando passou por aqui com Os Efêmeros. A logística também é a mesma. A trupe de Ariane Mnouchkine trouxe da França tudo o que pretende usar durante a turnê pela América do Sul: palco, arquibancada, luminárias, equipamentos de som. Um material que ocupou 15 contêineres, de 40 pés cada um.

"Estamos há mais de um ano organizando a vinda deles para cá", informa o produtor João Carlos Couto. Primeiro, toda a estrutura de iluminação precisa ser montada, ele explica. Só depois, abre-se espaço para a construção do palco e da plateia.

Também está prevista no galpão uma área dedicada aos músicos, já que toda a trilha sonora é executada ao vivo. Outra tradição do Soleil, que é compartilhar refeições com o público, deve ser um pouco diferente desta vez. Diferentemente do que aconteceu em 2007, o jantar não será servido dentro da tenda, mas no restaurante do Sesc. / M.E.M.