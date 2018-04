Soldados no Iraque terão baralho com cartas de tesouros antigos Os soldados norte-americanos no Iraque e Afeganistão dentro em breve poderão passar seus momentos de lazer jogando baralho com cartas que retratam tesouros da antiguidade. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos pretende distribuir entre os membros das forças armadas 40 mil novos baralhos que vão ajudá-los a identificar a proteger os artefatos históricos desses dois países. As cartas trazem imagens de objetos que destacam a riqueza arqueológica dos locais, com legendas como "respeite as ruínas sempre que possível". "Essas coisas são antigas e bastante frágeis", disse Richard Zettler, professor de antropologia na Universidade da Pensilvânia. Ele acrescentou que muitos soldados não têm consciência do efeito do que ele chama de "turismo militar", quando os soldados fazem coisas como subir em construções históricas para tirar fotos. Zettler, que já participou de várias escavações arqueológicas no Iraque, disse que "o país inteiro é uma grande arca de tesouros arqueológicos". O Departamento de Defesa empregou uma técnica semelhante durante a 2a Guerra Mundial, quando familiarizou os soldados com os caças-bombardeiros com cartas de baralho que traziam desenhos da silhueta de cada avião. A esperança é que os novos baralhos possam reduzir os danos causados a artefatos de valor inestimável. O Iraque moderno se situa numa região conhecida na antiguidade como Mesopotâmia e vista como o berço da civilização. Apesar de Zettler incentivar os soldados a proteger esses pedaços de história de enorme valor, ele também compreende que alguns deles possam desprezar o esforço todo. "É claro que, se eu fosse soldado, estaria mais preocupado em continuar vivo que em proteger ruínas", disse o professor.