Soldadinhos verdes e cubo mágico entram no Hall da Fama dos Brinquedos

Os soldados em miniatura do Exército haviam sido indicados no ano passado, mas perderam para o patinho amarelo de plástico –visto nas banheiras de inúmeros filmes– e o xadrez, um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo.

“Foi uma competição acirrada este ano”, disse Patricia Hogan, curadora de brinquedos e bonecas do The Strong, um museu infantil e cultural da cidade de Rochester, onde fica o Hall da Fama dos Brinquedos.

Este ano, um comitê de seleção escolheu os vencedores entre 12 finalistas, que incluíram as bonecas American Girl, os bonecos Little People, caminhões de brinquedo, o Meu Pequeno Pônei, o jogo Operação, as Tartarujas Ninjas e as panelinhas.

No total, 430 brinquedos foram citados entre mais de cinco mil indicações este ano, todos competindo para se juntar aos 53 escolhidos desde 1998.

“Os três selecionados representam três estilos diferentes de brincadeira”, afirmou Christopher Bensch, vice-presidente de coleções do The Strong.

“Os soldadinhos verdes de plástico são ótimos para contar histórias; as bolhas de sabão são um brinquedo puramente físico; e o cubo mágico é um brinquedo muito mais intelectual”, acrescentou.

Os soldadinhos verdes do Exército invadiram o mundo dos brinquedos em 1938, mas perderam popularidade durante a Guerra do Vietnã. Suas vendas cresceram nos anos 1980 e 1990, em grande parte por seu papel de destaque no famoso desenho Toy Story.

O cubo mágico foi inventado pelo arquiteto húngaro Erno Rubik em 1974 e levado aos EUA pela Ideal Toy Corp em 1979. Entre 1980 e 1982, 100 milhões de unidades foram vendidas em todo o mundo.

As bolhas de sabão tem uma história desconhecida. As primeiras pinturas de crianças brincando com elas apareceram em Flandres no século 17. Hoje, as lojas de brinquedos vendem mais de 200 milhões de garrafinhas de bolhas de sabão todos os anos.