Solange Farkas vai dirigir o MAM da Bahia A presidente da Associação Cultural Videobrasil e curadora do Videobrasil - Festival Internacional de Arte Eletrônica, Solange Oliveira Farkas, será a nova diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia. Ela vai assumir o cargo no próximo dia 26. Solange criou o festival Videobrasil há 23 anos com o objetivo de dar visibilidade para a produção de videoarte brasileira e de outros países, especialmente, nos últimos tempos, dos chamados países do Sul. Ela vai se dividir entre a função de diretora do MAM da Bahia e organizadora e curadora do Videobrasil, que neste ano, em sua 16.ª edição, ocorrerá em outubro em São Paulo.