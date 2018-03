Sol ingressa no signo de Escorpião O medo, a luxúria, a cobiça e a ira são seus principais inimigos e todos se nutrem da mesma fonte; preservam a ilusão de você ser uma ilha isolada no imenso oceano da humanidade. O medo se alimenta da ignorância espiritual, a luxúria se alimenta de ignorar a beleza da vida, a cobiça se nutre de ignorar seu verdadeiro poder e a ira se alimenta da ignorância a respeito dos ciclos de tempo envolvidos em toda manifestação. Toda ignorância se nutre da fantasia de cada um de nós ser uma ilha isolada no imenso oceano da humanidade e do Universo. Nunca você será feliz sem atacar diretamente a ignorância que mantém sua alma confinada a um mundo infinitamente menor do que merece. A ignorância não pode ser superada, a menos que você assim o deseje, já que na prática somos ignorantes porque queremos sê-lo.