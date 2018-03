'Sofremos uma censura cultural'

Fundador do Instituto Cultural Cravo Albin, sociedade sem fins lucrativos que visa à promoção e pesquisa da música brasileira, o historiador e produtor já viu várias tentativas de resgate serem barradas pela intransigência dos seus representantes. Ele cita o próximo álbum do seu selo Discobertas, que resgata tesouros perdidos da MPB, e que deverá sair sem as faixas previstas de Clementina de Jesus, barradas pelos herdeiros.

"Isso está matando uma nova geração de colecionadores, que ficam só com a opção do vinil ou obrigados a buscar na internet uma digitalização ruim. Hoje, a única solução para lançar estes álbuns é pelo viés cultural, através de instituições." / B.T.