Sofia Vergara é a atriz mais bem paga de TV com US$37 mi, diz Forbes

Como no ano passado, Vergara, que ganha 325 mil por cada episódio do "Modern Family", superou Mariska Hargitay, a estrela vencedora do Emmy de NBC "Law and Order: Special Victims Unit", que ficou em segundo lugar, com 13 milhões de dólares. Kaley Cuoco-Sweeting, de 28 anos, do "The Big Bang Theory", da CBS, ficou em terceiro, com 11 milhões de dólares.

"Aos 42 anos, a estrela da 'Modern Family' manteve sua trajetória, em grande parte devido ao seu tino comercial", disse a Forbes.

Além de seu trabalho na TV, Vergara fechou acordos com empresas de bebidas, cosméticos, roupas, entre outras. Ela também é co-fundadora da Latin World Entertainment, uma empresa de talentos, gestão e marketing de entretenimento.

Hargitay, a estrela de 50 anos da série dramática mais longa atualmente na TV, ganha 450 mil por episódio e reforça seu salário através dos lucros com distribuição.

A vencedora do Emmy Julianna Margulies, 48 anos, do drama legal da CBS, "The Good Wife", teve empate com Ellen Pompeo, 44 anos, do drama da ABC "Grey’s Anatomy", e com Cobie Smulders, 32 anos, da sitcom da CBS "How I Met Your Mother". Cada atriz ganha cerca de 10 milhões de dólares.

A lista da Forbes é definida pela estimativa dos resultados antes de impostos, entre junho de 2013 e junho 2014, dos trabalhos das atrizes na TV, acordos, ganhos residuais e publicidade, e por conversas com os agentes, gestores e advogados. A estimativa não inclui as taxas de administração e outras despesas.

A atriz Mindy Kaling, 35 anos, roteirista, produtora e estrela do "The Mindy Project", da rede Fox, conquistou o sétimo lugar, com 6,5 milhões de dólares. Lena Dunham, 28 anos, criadora e estrela da série da HBO "Girls", conseguiu entrar no top 10 com ganhos de 3,5 milhões de dólares.

As 10 principais atrizes da lista de 2014 abocanharam um total de 140 milhões de dólares. Isso se compara com os lucros combinados dos 10 principais atores de TV, de 214 milhões de dólares.