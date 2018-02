Sofia Vergara é a atriz mais bem paga da TV dos EUA, diz Forbes

Vergara, que nasceu na Colômbia, chegou ao primeiro lugar graças ao papel na sitcom da ABC, uma linha de roupas, contratos de patrocínio e uma parceria no Latin World Entertainment, uma empresa de entretenimento que a Forbes disse "estava destinada a se tornar uma nova potência de mídia".

A atriz de 40 anos superou Kim Kardashian, que ficou em segundo lugar, ganhando estimados 18 milhões de dólares no período, com a série de reality show da TV "Keeping Up With The Kardashians", uma linha de roupas, contratos de patrocínio e uma enorme presença na mídia e no Twitter, aumentada por um romance com o cantor Kanye West, disse a Forbes.

(Reportagem de Christine Kearney)