''Sofia tem estilo próprio''

Motivo de alegria para o patriarca tem sido Sofia. No Festival de Cinema de Marrakesh, para o qual foi convidado e onde conversou com o Estado, falou da filha que ele "nunca imaginou que seria tão boa mãe quanto boa diretora". "Antes ela pedia mais minha ajuda. Hoje, ela está tão confortável com seu estilo que virei mesmo "só" um produtor executivo", brincou ele, para quem Um Lugar Qualquer é uma pequena obra-prima minimalista. "Ela adora filmes que são como poemas, que não têm a dinâmica, os conflitos de um filme comum." Sempre afeito a dramas epopeicos, o pai diz que adoraria aprender a ser mais "mínimo" com a filha. "Mas não consigo. Talvez por isso ela escolheu o "menos é mais". Os filhos sempre "negam os pais" para se afirmarem. O que me deixa mais orgulhoso é que ela conseguiu construir seu próprio estilo."