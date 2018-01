Sofia Loren e Gerard Depardieu julgam carnaval de Tenerife

A atriz italiana Sophia Loren e o ator francês Gerard Depardieu farão parte do júri que escolherá a rainha do famoso carnaval de Santa Cruz de Tenerife, nas ilhas Canárias, na Espanha. O carnaval, que atrai turisas de diversas nacionalidades, é considerado o mais "brasileiro" de toda o país e tem como ponto alto a eleição da rainha, que na edição 2008 acontecerá no dia 30 de janeiro. Os moradores da ilha trabalham durante o ano inteiro na preparação dos carros alegóricos que irão desfilar nas ruas da cidade, criam as canções, as músicas e fazem parodias da atualidade política ou de personagens famosos. No desfile do primeiro dia, que irá ocorrer no sábado, participam todos os grupos carnavalescos. Na terça-feira, ocorre a apoteose da festa, com um desfile chamado "Coso", no qual participam os habitantes da ilha e os turistas. No júri, junto a Loren e Depardieu, estará também a ex-miss Europa, Noelina Afonso, e os atores Pepe Ruiz e Marisa Porcel.