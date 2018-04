Sofia Coppola se repete e erra mais uma vez

O que é pior do que ter uma má ideia? Repeti-la em todos os seus filmes, talvez? É isso que Sofia Coppola faz em Um Lugar Qualquer, que estreia nesta sexta-feira no País. A despeito de um bom começo na indústria cinematográfica com As Virgens Suicidas (1999) - como diretora, claro, pois a moça já havia feito participações medíocres atuando em filmes do papai Francis Ford - Sofia passou a partir de Encontros e Desencontros a discorrer acerca do mesmo tema: o vazio.

Seja o Japão moderno de Bob Harris em "Encontros", a França do século 18 com Maria Antonieta, no filme de mesmo nome, ou Johnny Marco em continentes diferentes no novo longa, seus protagonistas não parecem ter um objetivo definido. Mesmo inteligentes e bem-sucedidos, apenas se movem por lugares sofisticados tentando suportar a dor de ser eles mesmos.

Se no primeiro da tríade seu conto de solidão e auto-piedade manteve distância de ser um longa bem desenvolvido, ao menos encontrou em Bill Murray a personificação exemplar de um sujeito solitário, destituindo-o da veia cômica que marcou sua carreira. (O mesmo Murray repetiria a dose com mais um desempenho excelente em Flores Partidas, de Jim Jarmusch, outro filme sem alma). Todavia, nos dois longas seguintes, Sofia não contou com um intérprete como ele, e por mais que Kirsten Dunst (a Antonieta) ou Stephen Dorff sejam esforçados, afogam-se na pretensão calculada e no frouxo roteiro de seus filmes.

Não espere por grandes diálogos em Um Lugar Qualquer pois não há. Até mesmo a trilha sonora - tão elogiada nos filmes anteriores da diretora - revela-se burocrática e previsível. Você vai ter que ouvir Cool da Gwen Stefani, que pode ser tudo menos o que o título preconiza, em uma cena interminável de patinação no gelo.

A "história" do longa gira em torno de Johnny (Stephen Dorff), ator que está lançando seu mais novo filme de ação e é obrigado a cuidar de sua filha adolescente Cleo (Elle Fanning, irmã de Dakota) enquanto promove a película na Europa. A cena inicial, uma Ferrari dando voltas e mais voltas no mesmo circuito, não poderia traduzir melhor esse filme: Coppola percorre o mesmo caminho de sempre e não chega a lugar algum mais uma vez.