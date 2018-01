Socialite Nicole Richie dá à luz uma menina em Los Angeles A socialite Nicole Richie e seu marido roqueiro tornaram-se pais de uma garotinha em Los Angeles na sexta-feira, segundo a revista People. Harlow Winter Kate Madden nasceu no Centro Médico Cedars-Sinai, segundo informou um porta-voz de Richie à publicação. É a primeira criança de Richie, 26 anos, e Joel Madden, 28, vocalista da banda Good Charlote. Richie, filha adotada do cantor Lionel Richie, tornou-se figura constante nos tablóides nos últimos anos por conta de seu estilo de vida notívago e regado a festas, além da amizade com Paris Hilton, com quem co-estrelou a série de TV "The Simple Life". Quando grávida, Richie chegou a ficar presa durante uma hora numa prisão de Los Angeles em agosto após ter sido condenada a quatro dias por dirigir na contra-mão em uma via expressa da cidade sob a influência de drogas. A superlotação de presídios em Los Angeles, no entanto, deu a ela a chance de passar apenas uma fração de sua pena atrás das grades, por não ter cometido um crime grave. (Por Dean Goodman)