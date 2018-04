Socialite de Nova York Brooke Astor morre aos 105 anos A socialite de Nova York Brooke Astor morreu nesta segunda-feira aos 105 anos, segundo o advogado de seu filho, Anthony Marshall. O advogado Kenneth E. Warner disse que Astor --que já foi uma grande contribuidora filantrópica da cidade-- morreu de pneumonia em Holly Hill, sua propriedade em Briarcliff Manor, Nova York. Os cuidados de Astor foram tirados de Marshall por um juiz em outubro passado após ele ser acusado de mantê-la sob más condições. Ele negou as acusações. Sua tutela foi entregue à amiga Annette de la Renta, mulher do designer Oscar de la Renta. Astor, há tempos uma pessoa conhecida da alta sociedade nova-iorquina, foi casada com Vincent Astor e herdou parte de uma fortuna que datava do século 1800. (Por Michelle Nichols)